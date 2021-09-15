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انقضاء الدعوى الجنائية فى محاكمة العضو المنتدب لـ"إيجوث" بالتصالح.. تفاصيل

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:11 م
انقضاء الدعوى الجنائية فى محاكمة العضو المنتدب لـ"إيجوث" بالتصالح.. تفاصيل دار القضاء العالى -ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية فى محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث، فى اتهامه بالكسب غير المشروع واختلاس 13 مليونا و543 ألف جنيه، بالتصالح.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع. ر- 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، و"سهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

العضو المنتدب لشركة إيجوث

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