اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان تعقد جلسة طارئة على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:52 ص
اليابان تعقد جلسة طارئة على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ رئيس وزراء اليابان يوشيهيد سوجا
وكالات الأنباء

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دعا رئيس وزراء اليابان يوشيهيدى سوجا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن القومى فى البلاد للانعقاد قبل نهاية اليوم، على خلفية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، كما طلب بجمع وتحليل المعلومات والاستعداد لأية أمور غير متوقعة.

وقال رئيس وزراء اليابان فى بيان عاجل نقلته "سبوتنيك" الروسية، " نراقب الوضع بيقظة. لقد أصدرت بجمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للشعب على وجه السرعة، والتأكد من سلامة السفن والطائرات، واتخاذ إجراءات شاملة في حالة حدوث موقف غير متوقع. خلال هذا اليوم، سينعقد مجلس الأمن القومي بشكل عاجل. سنحمى الحياة الآمنة لمواطنينا بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى".

وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقى، وأفادت الهيئة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء- أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجرى تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التى تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها.

 وجاء هذا الإطلاق بعد يومين من إعلان كوريا الشمالية، أنها اختبرت بنجاح إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.


اليابان

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

صواريخ

كوريا الشماليه تطلق صواريخ

مجلس الامن القومى اليابانى

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