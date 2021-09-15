النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة موظف فى شقته بالنزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة بسرعة تحريات المباحث حول العثور على جثة متحللة لموظف داخل شقته، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء جيران المتوفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لموظف يدعى أحمد عبد البارى محمد فى العقد الخامس من عمره، على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا منذ أيام، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.