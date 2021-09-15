اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة موظف فى شقته بالنزهة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:50 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة موظف فى شقته بالنزهة صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة بسرعة تحريات المباحث حول العثور على جثة متحللة لموظف داخل شقته، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء جيران المتوفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لموظف يدعى أحمد عبد البارى محمد فى العقد الخامس من عمره، على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا منذ أيام، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


العثور على جثة في النزهة

عقوبة القتل

اخبار الحوادث

مباحث القاهرة

امن القاهرة

الطب الشرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة