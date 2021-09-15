العراق يعلن القبض على إرهابى خلال عملية أمنية فى بغداد

بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية فى جنوبى شرقى العاصمة العراقية.

وأفادت عمليات بغداد ـ فى بيان ـ بأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها فى ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من استخبارات وأمن بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وبالتعاون مع القوة الماسكة للقاطع، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده فى منطقة الزعفرانية الواقعة فى جنوبى شرقى العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة المتهم ـ المطلوب أيضا لرئاسة محكمة استئناف ديالى ـ إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التى من المقرر إجراؤها فى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ومنذ قليل، أصيب جنديان عراقيان، بهجوم شنته عناصر داعش فى قضاء الحضر جنوب الموصل، وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن عناصر داعش شنت هجوما بالقرب من منطقة خنيفس التابعة لقضاء الحضر على نقطة أمنية للجيش العراقى تسبب بإصابة جنديين اثنين من اللواء الثالث والأربعين التابع للفرقة المشاة العشرين.