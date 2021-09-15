اليوم السابع
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الزراعة تضبط 3 مصانع ومخزنين فى كفر الشيخ لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:57 ص
الزراعة تضبط 3 مصانع ومخزنين فى كفر الشيخ لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص أعلاف - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ150 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

شارك فى الحملة كلاً من المهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والعميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات, والعميد شريف ناصر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والرائد عمريوسف من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن كفر الشيخ , والرائد ماجد بشر من ادارة البحث الجنائى بمديرية امن كفر الشيخ, والدكتورعصام محمد من المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, والمهندس هانى هاشم من مديرية زراعة كفر الشيخ.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).


وزارة الزراعة

الاعلاف

كفر الشيخ

الثروة الحيوانية والداجنة

أعلاف

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