اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:14 م
أكرم القصاص
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق الزمالة للعاملين بـ"صناعات البلاستيك"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:00 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق الزمالة للعاملين بـ"صناعات البلاستيك" المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1253 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية.
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 206 لسنة 2021، اليوم الأربعاء، وهي
 
 
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يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

صندوق الزمالة

شركة صناعات البلاستيك

صناديق التأمين

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