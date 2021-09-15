اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:51 م
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الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية فى سوهاج وتضبط كميات من المخدرات بمليون جنيه

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:44 م
الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية فى سوهاج وتضبط كميات من المخدرات بمليون جنيه وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى)، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من القرية محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة العسيرات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (25 طربة من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - كمية من مخدر الآيس "الشابو" – عدد من الأقراصالمخدرة – كمية من المواد الكحولية - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- 5 هواتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 "مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

تهريب المخدرات

حوادث

مكافحة المخدرات

الأمن الوطنى

مركز شرطة العسيرات

الداخلية

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