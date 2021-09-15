الحماية المدنية تنقذ شخصين تعطل بهما مصعد عقار فى منطقة الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجحت قوات الإدارة العامة الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، فى إنقاذ شخصين تم احتجازهما داخل مصعد أحد العقارات السكنية بمنطقة الزيتون.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد باحتجاز شخصين (أحد المواطنين، ونجله) داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون، على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وتم التعامل مع البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالى بالمنطقة.