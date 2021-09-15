الحماية المدنية تقدم المساعدة لمسن يقيم بمفرده فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

فى استجابة فورية، قدمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، المساعدة لمواطن مسن يقيم بمفرده وغير قادر على الحركة فى منطقة مصر الجديدة.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين (مسن) ومقيم بمفرده داخل الشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بعدم قدرته على الحركة ويحتاج للمساعدة.

وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة المذكور، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة اللازمة له .

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطن المذكور، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.