اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:15 م
أكرم القصاص
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الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة على الحدود مع سوريا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:59 م
الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة على الحدود مع سوريا الجيش الأردنى - أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت قوات الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود الأردنية السورية.
وذكرت مصدر عسكري أردني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب؛ لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


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سوريا

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