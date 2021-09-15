اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:38 م
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البابا تواضروس يتحدث عن مفهوم الأرض من "دروس فى الحكمة" فى عظته الأسبوعية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:00 م
البابا تواضروس يتحدث عن مفهوم الأرض من "دروس فى الحكمة" فى عظته الأسبوعية قداسة البابا تواضروس ووزيرة الهجرة خلال احتفال الخطوات المقدسة
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

واستكمل قداسته تأملاته فى مزمور 37 التى بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية "اسْكُنِ الأَرْضَ" الواردة بالعدد 3 من المزمور وأعطى خلالها درسًا عن مفهوم الأرض فى الكتاب المقدس وعلاقة الأرض بالله والإنسان والشيطان من المفهوم الكتابى.

وبدأ قداسة البابا اعتبارًا من الأسبوع قبل الماضى سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

 


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