الأرصاد: البلاد تشهد أجواء خريفية ونشاط رياح على معظم الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد هذه الأيام أجواء شبه خريفية حيث تتكاثر السحب المنخفضة علي مناطق متفرقة من شمال البلاد تعمل علي حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة كما يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الى نشاط الرياح علي معظم الأنحاء وخاصة المدن المطلة علي ساحل البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الأربعاء، تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.