اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إنشاء 8 آبار جوفية عميقة لتغذية ملاحة برج العرب بـ5 ملايين متر مياه سنوياً

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:00 ص
إنشاء 8 آبار جوفية عميقة لتغذية ملاحة برج العرب بـ5 ملايين متر مياه سنوياً ملاحة برج العرب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى القابضة للصناعات الكيماوية، لرفع كفاءة الملاحات التي تملكها بهدف زيادة القدرات الإنتاجية لها مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات الشركات من حصيلة التصدير سواء ملح خام أو منتجات ملح.

وحول تطوير ملاجة برج العرب، كشف الدكتور أسامة عبد العزيز الرئيس التنفيذى لشركة النصر للملاحات لـ"اليوم السابع" إنه يتم ضخ 5 ملايين متر مكعب  سنوياً محاليل ملحية بتركيز 8.5 بوميه من تلك الآبار، مما سيسهم فى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لملاحة برج العرب بحوالي 65 ألف طن ملح خام.

أضاف عبد العزيز، أن المشروع يساهم في استقرار دورة المحاليل ، بالإضافة للعمل كمحطة طوارئ في حالة حدوث أعطال جسيمة بمحطة التغذية الرئيسية بالملاحة وتوقف الخط الغربى (محطة طلمبات الحمام) وهو الخط الوحيد الذى يعمل الآن بكفاءة متدنية حيث يعانى من نفس مشاكل الخط الشرقى المتوقف  .

وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أشارإنه  تم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع، وتم الانتهاء إجراءات الاستلام الابتدائي يوم الاثنين الموافق 6/9/2021 بمعرفة لجنة مشكلة من الشركة والاستشاريين المتعاقد معهم منذ بداية المشروع وهم (معهد بحوث المياه الجوفية – كلية الهندسة جامعة الاسكندرية – معهد بحوث الميكانيكا والكهربائية – وفى حضور شركة حلوان لمحركات الديزل (الشركة المنفذة للعملية) .

أضاف أسامة عبد العزيز انه تم ضح كمية 578900 م3 من محاليل الآبار بتركيز 7 بومية خلال 2731 ساعة عمل في شهر يوليو 2021 لثمانية آبار،        كما تم ضخ كمية 1071780 متر مكعب من محاليل الآبار بتركيز 7 بومية خلال 5090 ساعة عمل في شهر اغسطس 2021 لثمانية آبار.


ملاحة برج العرب

النصر للملاحات

أسامة عبد العزيز

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمومية النصر للملاحات: تعيين أسامة عبد العزيز رئيسا تنفيذيا ويونس للإدارة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:00 ص

النصر للملاحات: فتح سوق لصادرات المنتجات المصرية وسط أفريقيا

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:00 ص

النصر للملاحات: تشغيل ميناء العريش الشهر المقبل يعيد الحياة لـ"ملاحة سبيكة"

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:00 ص

تفاصيل الخلاف بين القابضة الكيماوية وبنك الاستثمار القومى.. البنك يقرض شركة النصر للملاحات 11.5 مليون جنيه عام 1991 ويطالب بفوائد تبلغ 5 مليارات جنيه فى 2020.. ويرفض الاستحواذ على الشركة كلها مقابل الدين

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة