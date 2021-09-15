اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:57 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثين سير ببنى سويف

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:29 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثين سير ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادثين متفرقين بالطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي بمحافظة بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
 
وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين متفرقين أولها انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وفى الحادث الثاني تصادمت دراجة بخارية مع توك توك، بطريق مصر أسيوط - الزراعي أمام قرية الشيخ على التابعة لمركز بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
والمصابون هم صبرة شكري عبدالرحيم 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، ولمياء ياسر خلف سنة ونصف، مصابة بجرح بالذراع الأيسر، وياسر خلف عبد العظيم، 33 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وبدوي محمد هاشم 33 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومصطفى احمد سيد 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومختار جابر محمود 29 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر.
 
 

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