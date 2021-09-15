اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:57 م
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إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:52 م
إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو حادث تصادم - ارشيفية
كتب تامر البطريقى

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أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه ميدان لبنان، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتيسير حركة المرور، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي منطقة الحادث فور تلقي البلاغ، وتم توفير الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفي لتلقي الاسعافات اللازمة، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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