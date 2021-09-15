إجلاء مئات الأشخاص جنوبى فرنسا إثر فيضانات عارمة

أجلت السلطات الفرنسية مئات الاشخاص جنوبي البلاد بعد أن غمرت الفيضانات العارمة الطرق والحقول في المنطقة.
وأفادت السلطات المحلية - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - بأنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا في أعقاب هطول الأمطار في منطقة جارد، مشيرة إلى إلحاق الفيضانات أضرارا بالغة للمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء البلدات والقرى الواقعة بين مدينتي نيم ومونبيلييه جنوبي البلاد.
وقالت خدمة الطوارئ الإقليمية، إن شخصًا تلقى صعقة برق لكنه نجا، كما انهار سقف متجر بسبب المياه المتدفقة، وتم حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ الأشخاص من خلال مروحيات ووسائل أخرى.
وأغلقت المدارس في جميع أنحاء المنطقة حيث بدأت أعمال التنظيف في بعض البلدان، وكذلك جاري البحث عن شخص أُدرج على قائمة المفقودين أمس.
إجلاء مئات الأشخاص جنوبى فرنسا إثر فيضانات عارمةالأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:32 م
فيضانات - أرشيفية
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أجلت السلطات الفرنسية مئات الاشخاص جنوبي البلاد بعد أن غمرت الفيضانات العارمة الطرق والحقول في المنطقة.
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