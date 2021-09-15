اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ.ش.أ: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:47 ص
أ.ش.أ: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية.
 
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه.
 
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

المسجد الاقصى

القدس

باب المغاربة

المسجد الإبراهيمي

الخليل

فلسطين

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