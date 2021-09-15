أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بجميع أصنافها، اليوم الأربعاء 15-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز الكندوز 130-160 جنيها للكيلو ، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو،و أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.