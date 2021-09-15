اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار اللحوم الحمراء بجميع أصنافها، اليوم الأربعاء 15-9-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وسجلت  أسعار  اللحوم الكندوز  الكندوز 130-160 جنيها للكيلو ، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو،و أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.
 
واستقرت أسعار  القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.
 
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة