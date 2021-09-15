اليوم السابع
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أسعار السمك فى سوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:00 ص
أسعار السمك فى سوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 15-9-2021،وسجل البلطي المزارع 1 20-23   جنيها للكيلو ، و البلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها، وتراوحت  أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 65-75 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيها للكيلو، و المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
 
وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.
 
 

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