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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 15-9-2021

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 15-9-2021 الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، تحركا طفيفا نحو الارتفاع بقيمة جنيه واحد فقط وقت كتابة التقرير، حيث صعد الذهب عيار 21 إلى 786 جنيها للجرام، مقابل 785 جنيها للجرام أمس، وسط توقعات بحركة مستمرة للذهب مع ترقب عدد من الأحداث الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1801 دولار.
 

يترقب سوق الذهب العالمى 7 أحداث اقتصادية اليوم الأربعاء ستساهم فى رسم توجهات السوق العالمى للذهب خلال الساعات القادمة، خاصة بعد هبوط ثم ارتفاع وتذبذب واضح خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ويترقب السوق اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الصينية ومؤشر أسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين في كندا والمؤشر التصنيعى فى ولاية نيويورك والإنتاج الصناعى فى الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية والناتج المحلى الإجمالى فى نيوزيلندا.


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