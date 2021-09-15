7 أحداث اقتصادية ترسم ملامح حركة سعر الذهب اليوم الأربعاء

كتب إسلام سعيد

يترقب سوق الذهب العالمى 7 أحداث اقتصادية اليوم الأربعاء ستساهم فى رسم توجهات السوق العالمى للذهب خلال الساعات القادمة، خاصة بعد هبوط ثم ارتفاع وتذبذب واضح خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ويترقب السوق اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الصينية ومؤشر أسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين في كندا والمؤشر التصنيعى فى ولاية نيويورك والإنتاج الصناعى فى الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية والناتج المحلى الإجمالى فى نيوزيلندا.

أسعار الذهب اليوم، عيار 18 سجل 672 جنيها، عيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، أونصة الذهب 1803 دولارات.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت مساء أمس الثلاثاء إلى مستويات تتجاوز 1800 دولار فى البورصة العالمية، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.