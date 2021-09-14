5 طرق لتقليل أعراض سن اليأس.. تناولى الكالسيوم وفيتامين د وحافظى على وزن صحى

كتبت مروة هريدى

بالنسبة لمعظم النساء، يبدأ انقطاع الطمث في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات، ويعانى حوالي ثلث النساء من أعراض انقطاع الدورة الشهرية، وتشمل الأعراض الشائعة الهبات الساخنة والتعرق الليلي والإرهاق وتقلب المزاج، كما أن النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك هشاشة العظام والسمنة والسكري وأمراض القلب، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هو سن اليأس؟

سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية، يتم تشخيصه بعد انقطاع الطمث لمدة 12 شهرًا متتالية، وهى عملية بيولوجية طبيعية، لكن بعض الأعراض الجسدية المصاحبة مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وغيرها يمكن أن تعطل حياتك وتقلل من طاقتك وتؤثر على صحتك العاطفية، ومن إجراء بعض التعديلات البسيطة في نمط الحياة إلى تناول العلاج الهرموني، تتوفر العديد من العلاجات للتعامل مع أعراض انقطاع الطمث.



سن اليأس

فيما يلي.. 5 أشياء بسيطة يمكنك القيام بها للتحكم في أعراض انقطاع الطمث:

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، يرتبط تناول الكالسيوم وفيتامين د بصحة العظام الجيدة، وبالتالي من المهم تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية يوميًا.



فيتامين د

كما يرتبط تناول كمية كافية من فيتامين د لدى النساء في سن اليأس أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بكسور الورك الناتجة عن ضعف العظام، يمكن إضافة الزبادي والحليب والجبن والخضروات الورقية والسردين والفاصوليا وغيرها.



الحفاظ على وزن صحى

الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن شائعة أثناء فترة انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي الجمع بين الهرمونات المتغيرة ونمط الحياة والجينات إلى زيادة الوزن.

زيادة الدهون في الجسم حول الخصر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، كما يمكن أن يؤثر وزن جسمك أيضًا على أعراض انقطاع الطمث، وبالتالي من المهم الحفاظ على وزن صحي.

وجدت دراسة شملت 17473 امرأة بعد انقطاع الطمث أن أولئك الذين فقدوا حوالي 10% من الوزن على مدار عام كانوا أكثر عرضة للتخلص من الهبات الساخنة والتعرق الليلي.



تقليل القهوة

تجنب الأطعمة المحفزة

هناك بعض الأطعمة قد تؤدي إلى ظهور الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج، وعلى الأرجح يتم تناول تلك الأطعمة في الليل، وتشمل الكافيين والكحول والسكر والأطعمة الحارة.



النشاط البدنى

الحفاظ على النشاط البدنى

هناك العديد من الأدلة التي تدعم أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها فوائد صحية مختلفة، حيث تجعلك تشعر بمزيد من النشاط ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على صحة المفاصل والعظام، كما يتيح النوم بشكل أفضل ويقلل من التوتر.

وجدت دراسة أن ممارسة الرياضة لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع يحسن الصحة الجسدية والعقلية لدى النساء بعد سن اليأس، كما يحمى من السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وهشاشة العظام.

تناول الأطعمة الغنية الاستروجين النباتي

الاستروجين النباتي هو المركب النباتي الذي يحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم، هذه تساعد في موازنة الهرمونات، إن تناول كميات كبيرة من هؤلاء في البلدان الآسيوية هو السبب في أن النساء هنا لا يعانين من الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث.

تشمل الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي فول الصويا ومنتجات الصويا وبذور الكتان وبذور السمسم والفاصوليا وغيرها.