وزير خارجية فلسطين: أبو مازن لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، وسيرسل خطابه مسجلا بسبب جائحة "كورونا".

وأضاف المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين): "قرر الرئيس عباس عدم السفر إلى نيويورك هذا العام والاكتفاء بتسجيل خطابه عبر الفيديو، بحيث سيتم نقله وبثه في الرابع والعشرين من هذا الشهر"، وتابع قائلا: "كما تعلمون ظروف جائحة كورونا في الأمم المتحدة ليست بالسهلة والأوضاع في مدينة نيويورك تحديدا أوضاع صعبة".

ومضى يقول: "الرسائل التي وصلتنا من الأمم المتحدة وأيضا من حكومة الولايات المتحدة لا تحبذ حضور القادة إلى نيويورك بسبب هذه الأوضاع".

وأضاف: "طلبنا من المجتمع الدولي الانتباه إلى هذا الخطاب والاستماع إليه جيدا لأنه يحمل الكثير من القضايا التي يجب على المجتمع الدولي أن يستمع إليها ويتعامل معها بكل مسؤولية".

ولم يقدم وزير خارجية فلسطين تفاصيل عن الخطاب أو تلك القضايا التي سوف يتحدث عنها، ومن المقرر بدء المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة اعتبارا من 21 سبتمبر الجارى.