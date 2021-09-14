اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:50 م
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وزيرة التضامن لـ"آخر النهار": نحن بحاجة لزيادة التثقيف الحقوقى لدى النشء والشباب

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:32 م
وزيرة التضامن لـ"آخر النهار": نحن بحاجة لزيادة التثقيف الحقوقى لدى النشء والشباب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، "إننا بحاجة لزيادة التثقيف الحقوقى لدى النشء والشباب، وإطلاعهم على القوانين والمواثيق"، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتثقيف وإعادة التأهيل واستعادة الهيبة المصرية، وتابعت:"الثقافة الحقوقية لدى البعض مبنية على إنترنت وجوجل ومحادثات بين الشباب وليس قوانين ومواثيق".
 
وأضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين عبر قناة "النهار"، أن مصر أكثر حرصاً على تطبيق حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدستور المصرى حدد واجبات وحقوق المواطنين.
 
وأكدت وزير التضامن، أن الاستراتيجية الوطنية وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021، يؤكد أن مصر تنطلق انطلاقة دولية جديدة.

وزيرة التضامن

اخبار مصر

الدستور المصرى

حقوق الإنسان

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