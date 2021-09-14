واشنطن بوست: بايدن سيطالب قادة العالم بتطعيم 70% من سكان الأرض بحلول سبتمبر 2022

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لمطالبة قادة العالم بتقديم التزامات جديدة لمحاربة وباء كورونا، تشمل تطعيم كامل لـ70% من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل، وفقا لقائمة الأهداف التى حصلت عليها الصحيفة.

وبحسب التقرير، تمت مشاركة الأهداف مع قادة الصحة العالميين قبل قمة افتراضية من المقرر أن يعقدها البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وصور الحدث على أنه فرصة لوضع أهداف عالمية لإنهاء الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف التى تستند إلى أهداف مشابهة حددتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من خبراء الصحة العالميين، تشمل توفير ملايين من الدولارات للاختبارات والأكسجين والإمدادات الأخرى للدول النامية، وإنشاء نظام مالى لتمويل استجابة الصحة العالمية بحلول العام المقبل.

وخلال القمة، سيطالب بايدن رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الخيرية وغيرهم من قادة الأعمال بالاتحاد معا والإلتزام لإنهاء وباء كوفيد 19، وفقا لنسخة من الدعوة أطلعت عليه الصحيفة.

وسيحدد المشاركون إجراءات محددة ويضعون أهدافا طموحة مطلوبة لتحقيق الهدف وتجهيز العالم للتهديدات المتعلقة بالأمن الصحى فى المستقبل.

ويخطط بايدن أيضا لمطالبة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للالتزام بحل واحدة أو أكثر من التحديات المعقدة مقل معالجة أزمة الأكسجين العالمية كجزء من الحدث. وسيطلب من الحضور، وبينهم رؤساء دول، تسجيل فيديو قصير يحدد التزامهم بإنهاء كوفيد 19 فى 2022 وبناء أمن صحى عالمى أفضل لمنع الوباء القادم، وفقا لدعوة البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يعقد الحدث تحت شعار " قمة كوفيد 19 العالمية: إنهاء الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل" فى 22 سبتمبر، خلال اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، وسيكون بداية لسلسلة من القمم المخطط لها.

وتقول واشنطن بوست إن الرئيس بايدن تعرض لضغوط من المشرعين والنشطاء وقادة الصحة العالميين للقيام بدور قيادى فى المعركة العالمية ضد كورونا بعدما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضى من الالتزامات العالمية فى الوقت الذى وقعت فيه الصين وروسيا صفقات لمشاركة ملايين من جرعات اللقاح مع الدول الأخرى.