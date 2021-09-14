هولندا تبدأ تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعى فى 25 سبتمبر

أعلنت السلطات الهولندية أنه سيجرى تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعي المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بدءا من 25 سبتمبر الجاري.
وأوضحت امستردام اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الناس سيظلون ملتزمين في الوقت نفسه بارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام والمدارس.
وأضافت القناة أنه من المقرر تقديم "بطاقة كورونا" التي ستكون مطلوبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق من أجل دخول الأماكن بما في ذلك المطاعم ودور السينما والمتاحف.
هولندا تبدأ تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعى فى 25 سبتمبرالثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:50 م
هولندا - أرشيفية
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أعلنت السلطات الهولندية أنه سيجرى تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعي المتخذة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بدءا من 25 سبتمبر الجاري.
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