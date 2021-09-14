هل ألم الدورة الشهرية علامة على الإصابة بالأمراض؟.. تكيس المبيض أبرزها

فاطمة ياسر

في نفس المعاد من كل شهر تتعرض الفتيات والنساء لنزول الدورة الشهرية، فهي من العوامل المفيدة التي تتعرض لها النساء لأنها تساعدهم فى التخلص من السموم المتراكمة فى الجسم.

الدورة الشهرية هى نزيف دموى يستمر لعدة أيام والهدف منه التخلص من السموم المتراكمة فى الجسم، والسبب فى نزولها هو عدم تلقيح البويضة وحدوث حمل، وهناك العديد من الأسباب والأعراض المؤدية لشعور النساء بألم شديد وتشنجات فى الرحم خلال نزول الدورة الشهرية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthline.

نجد أن بعض النساء يشعرن بألم شديد أسفل الظهر، ويصاحبه ألم فى الساقين، ويتعرضن للرغبة الشديدة فى الغثيان والإسهال، والشعور بالصداع، والدوخة وزغللة العين، والهبوط الشديد والضعف فى الجسم، وكل هذا فى الفترة التى قبل نزولها وأثناها.

ومن أبرز الأسباب المؤدية للشعور بألم شديد أثناء نزول الدورة الشهرية التاريخ الوراثى للعائلة فنجد أن الأم التى كانت تعانى من ألم خلال الدورة الشهرية لبنتها ترث هذا الأمر، كما أن للتدخين عامل مهم، وأيضا عدم انتظام مواعيد الدورة الشهرية له دور كبير فى هذا الأمر.

وأكدت الدراسات الطبية أن السمنة لها دور كبير فى زيادة فرص الإصابة بألم الدورة الشهرية، وأيضا يزداد الأمر فى حالة التعرض للإصابة بالتوتر والقلق، وتعرض النساء لاضطرابات هرمونية تزيد من هذا الأمر.

الإصابة بالتهاب فى بطانة الرحم يتسبب فى الإصابة بالألم الشديد أثناء الدورة الشهرية، وأيضا وجود أورام ليفية، والتهابات، والإصابة بتكيس المبيض.