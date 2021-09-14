اليوم السابع
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نائبة بالكونجرس ترتدى فستانا بشعار "افرضوا الضرائب على الأغنياء" بحفل ميت جالا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:56 ص
نائبة بالكونجرس ترتدى فستانا بشعار "افرضوا الضرائب على الأغنياء" بحفل ميت جالا فستان نائبة الكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

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ظهرت النائبة الأمريكية الكسندريا أوكازيو كورتيز، الديمقراطية عن ولاية نيويورك، فى حفل ميت جالا، الذى أقيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرتدية فستانا يحمل شعارا سياسيا فى الحدث الثقافى والفنى الأبرز فى الولايات المتحدة.

وظهرت أوكازيو كورتيز التى تعرف باسم AOC مرتدية فستانا أبيض يحمل على خلفيته رسالة واضحة باللون الأحمر تقول Tax the Rich، أى افرضوا الضرائب على الأغنياء.

الفستان
الفستان

وكتبت اوكازيو كورتيز على تويتر تدافع عن تواجدها فى الحفل، وقالت " قبل أن يخرج الكارهون عن السيطرة، تتم دعوة المسئولين المنتخبين فى نيوويرك بشكل روتينى إلى ميت جالا، ، ونحضر الحفل بسبب مسئوليتنا فى الإشراف على المؤسسات الثقافية فى المدينة ودعمها للجمهور، وكنت واحدة من بين العديد من الحاضرين هذا المساء".

وقالت كورتيز فى تصريحات للصحفيين عن سبب إثارة الرسالة السياسية فى الحدث الذى يحضره نجوم هوليود والشخصيات الأكثر ثراءً فى الولايات المتحدة، قالت إنه عندما نتحدث عن دعم العائلات العاملة وعن وجود قانون عادل للضرائب، غالبا ما يتم هذا الحوار بين الطبقة العاملة والمتوسطة داخل مجلس الشيوخ، وأعتقد أن الوقت قد حان لمشاركة كل الطبقات فى هذا الحوار.

ويقام حفل ميت جالا للأزياء فى متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك بشكل سنوى لصالح معهد انا وينتور للأزياء ويتم فيه جمع التبرعات لصالحه، لكن تم إلغائه العام الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا، وجاءت عودته هذا العام لتحمل بعض ملامح الحياة ما قبل كورونا.


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