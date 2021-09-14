محامو الأمير أندرو يؤكدون عدم استلامه وثائق الدعوى المرفوعة ضده فى نيويورك

كتبت رباب فتحى

جادل محامو دوق يورك، الأمير أندرو في محكمة في نيويورك بأن العائلة المالكة البريطانية لم يتم إطلاعها بعد بشكل صحيح على الوثائق المتعلقة بدعوى تزعم الاعتداء الجنسي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي جلسة استماع سابقة للمحاكمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، زعم أندرو ب. بريتلر ، ممثل دوق يورك ، أن أندرو قد يكون محميًا من الدعوى بموجب "اتفاقية تسوية سرية" كانت سابقًا مختومة من قبل محكمة.

رفعت فرجينيا روبرتس جوفري دعوى مدنية ضد أندرو. تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع عضو العائلة المالكة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها ، وهو ما ينفيه أندرو.

وركزت الجلسة ، التي أجريت عبر الهاتف ، في الغالب على ما إذا كان أندرو قد تلقى إشعارًا صحيحًا بالقضية المرفوعة ضده ، وما هو الإجراء الذي يتعين على المحكمة اتخاذه لضمان وصول الأوراق القانونية إليه.

وقال ديفيد بويز ، الذي يمثل جوفري ، إن الشكوى "تم تسليمها إلى آخر عنوان معروف للمدعى عليه". وأضاف أن الوثائق تم إرسالها أيضًا "عبر البريد الملكي".

وأكد بريتلر أن المستندات لم يتم تقديمها بشكل صحيح ، وأثار وجود اتفاقية تسوية ، والتي قال إنها ذات صلة بدعوى جوفري.

طلب المحامي الإفراج عن الاتفاقية من قبل محامي جوفري ، لتحديد "ما إذا كان في الواقع يعفي الدوق من أي وجميع المسئوليات ، كما نشك في ذلك ، ولديه أفراد آخرون في نفس وضع الأمير".

قال بريتلر: "نعتقد أن هذه دعوى قضائية لا أساس لها من الصحة ، وغير قابلة للاستمرار ، ومن المحتمل أن تكون غير قانونية ، والتي رفعها المدعي ضد الدوق. كان هناك اتفاق تسوية دخل فيه المدعي في إجراء سابق يعفي الدوق والآخرين من أي وجميع المسئوليات المحتملة."