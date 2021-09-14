ما هى أزمة ارتفاع ضغط الدم ومتى تذهب للمستشفى؟

كتبت فاطمة خليل

أزمة ارتفاع ضغط الدم هى ارتفاع سريع فى ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى السكتة الدماغية، وضغط الدم المرتفع يمكن أن يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية المختلفة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية والخرف، وفى هذا التقرير نتعرف على أزمة ارتفاع ضغط الدم ومتى تذهب للطبيب، بحسب موقع visitcompletecare.

أزمة ارتفاع ضغط الدم

هناك نوعان من أزمات ارتفاع ضغط الدم وكلاهما يتطلب عناية طبية فورية.

ارتفاع ضغط الدم الطارئ

ارتفاع ضغط الدم الطارئ يحتاج إلى طلب المساعدة الطبية بسرعة، وتعنى حالة الطوارئ أن ضغط الدم لديك قد وصل إلى 180/120 وأنك تعانى من أى من الأعراض التالية وهذه علامة على حدوث تلف فى الأعضاء ويجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

ما هو ضغط الدم الصحى؟

معرفة ما هو ضغط الدم الصحى وغير الصحى أمر بالغ الأهمية لفهم متى يجب القلق واستشارة الطبيب.

يقدر ضغط الدم الصحى 120/80، ويشير الرقم الموجود فى الأعلى (ضغط الدم الانقباضى) إلى الضغط فى شرايينك عندما ينبض قلبك، يشير الرقم الموجود فى الأسفل (الانبساطى) إلى الضغط عندما يرتاح قلبك بين ضربات القلب.

علامات التحذير من أزمة ارتفاع ضغط الدم

تشمل العلامات التحذيرية الشائعة لأزمة ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

- ألم شديد فى الصدر

- صداع حاد

- رؤية مشوشة

هذه أعراض أقل شيوعًا وتشبه العلامات التحذيرية للنوبة القلبية:

- ضيق في التنفس

- خدر وتنميل

- ضعف

هذه الأعراض هى علامات واضحة لتلف الأعضاء نتيجة أزمة ارتفاع ضغط الدم:

آلام الظهر والصدر

قلق شديد

سكتة قلبية

فقدان الوعى