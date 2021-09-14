كواليس العثور على جثة عامل متعفنة داخل شقته ببولاق الدكرور.. فيديو

كتب كريم صبحى

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من موقع العثور على جثة عامل متعفنة داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

وقال شاهد عيان، إن السكان اشتموا رائحة كريهة فقاموا بفحص الشقق ووجدنا أن مصدر الرائحة في شقة وجود جثة عامل وأبلغنا الشرطة بالواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس العثور على جثة عامل داخل مسكنه في حالة تعفن ببولاق الدكرور، حيث تبين أنه كان مرتبطًا بربة منزل تقيم بصحبته بالشقة، وزور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه أقراص طبية أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وفارق الحياة.

وكشفت التحريات أن رفيقته قررت الهرب خشية المساءلة القانونية نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرت هاربة، واكتشف جيران المتوفي وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، فتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم كسر باب الشقة والعثور على جثته، وتم ضبط رفيقة المتوفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مالك الشقة في حالة تعفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومناظرة الجثة ومعاينة الشقة والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.