اليوم السابع
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لتخفيف التأثير على الشركات بعد أزمة كورونا..

كالألبان والبيض والعسل.. لندن تؤجل ضوابط بريكست على منتجاتها عبر الحدود

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:41 م
كالألبان والبيض والعسل.. لندن تؤجل ضوابط بريكست على منتجاتها عبر الحدود بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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أعلنت الحكومة البريطانية، تأجيل ضوابط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير حتى يوليو 2022 بسبب التأثير المحتمل على الشركات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما أعلنت أنها ستؤجل الأعمال الورقية المطلوبة اعتبارًا من 1 أكتوبر لواردات الأغذية والمنتجات الحيوانية بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والعسل والمنتجات المركبة مثل لازانيا وبيتزا البيبروني.

على الرغم من مناشدات الاتحاد الوطني للمزارعين واتحاد الأغذية والمشروبات بأن مثل هذا التأجيل سيعطي المصدرين الأوروبيين ميزة تجارية على الشركات البريطانية، قررت الحكومة أنه ليس لديها خيار بسبب "الضغوط على سلاسل التوريد العالمية".

في بيان وزاري مكتوب، قالت بيني موردونت، مسئولة الرواتب: "كان للوباء آثار طويلة الأمد على الشركات، في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثلما توقع العديد من المراقبين في مارس. هناك أيضًا ضغوط على سلاسل التوريد العالمية ناتجة عن مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك الوباء وزيادة تكاليف نقل البضائع العالمية. يتم الشعور بهذه الضغوط بشكل خاص في قطاع الأغذية الزراعية."

وأضافت "في ظل هذه الظروف، قررت الحكومة تأخير بعض عناصر الضوابط الجديدة ، لا سيما تلك المتعلقة بسلع الصحة والصحة النباتية (SPS)."

وتعني هذه الخطوة أن بريطانيا مُنحت فترة انتقالية بحكم الأمر الواقع للخضوع للضوابط المتفق عليها بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي.

كان افتقار الحكومة للتخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن البنية التحتية اللازمة التي تشمل نقاط مراقبة الحدود في موانئ العبارات الرئيسية بما في ذلك هوليهيد وبيمبروكشاير ودوفر لم يتم بناؤها بعد.


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خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

اوروبا وبريطانيا

لندن وبروكسل

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