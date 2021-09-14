أوردت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، قد اعلنوا في 6 سبتمبر الجاري غلق الحدود البرية والمجال الجوي في البلاد، كما فرضوا حظر تجول في كل أنحاء أراضيها من الساعة الثامنة مساء ولحين إشعار آخر بعد مرور ساعات من إعلان اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة (كوناكرى) وكذلك حل مؤسسات الدولة جراء انقلاب.

يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد طالبت في وقت سابق بإعادة النظام الدستوري في غينيا وهددت بفرض عقوبات.

كما سار الاتحاد الأفريقى على خطى مجموعة "إيكواس" الإقليمية، وعلق عضوية غينيا كعقوبة على الانقلاب العسكرى، الذى نفذه عسكريين في الجيش الغينى الأسبوع الماضي.