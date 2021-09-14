عشان تخس بشكل صحى.. 3 عادات احرص عليها فى رحلة الدايت

كتبت فاطمة خليل

يركز معظم الناس أثناء اتباع نظام دايت لإنقاص الوزن على على استعادة لياقتهم البدنية وشكل الجسم اللائق والممشوق ولكن يتجاهلون اتباع نصائح تساعدهم على الحفاظ على صحتهم وإنقاص الوزن بشكل صحى، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، في هذا التقرير نقدم لك 3 أشياء يجب أن تتذكرها من أجل إنقاص الوزن بشكل صحي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

3 أشياء يجب الاهتمام بها في الدايت لإنقاص الوزن بشكل صحى



حافظ على رطوبتك

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أم لا، فإن الحفاظ على رطوبتك أمر بالغ الأهمية، حيث غالبًا ما يتم الخلط بين الشعور بالعطش والجوع وبالتالي فإن تناول كمية كافية من الماء يمنعك من الإسراف في الأكل ويساعدك على إنقاص الوزن.

واقترح الخبراء أنه يجب على الشخص أن يشرب 2.5 لتر على الأقل من الماء كل يوم، يمكن أن يرتفع كمية الماء التي يشربها الفرد حسب الطقس ومستوى نشاطك البدني والعديد من الأشياء الأخرى.

ادخل الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي

يُنصح عادةً بتقليل السكر المكرر أثناء محاولة إنقاص الوزن، وتحتوي الفاكهة على سكر طبيعي يوفر لك الطاقة، لذا حافظ على تناول الفاكهة للشعور بالشبع والامتلاء وتزويدك بالطاقة.

تحرك أكثر

لا يؤدي الجلوس لفترة أطول إلى التراجع عن تمرينك الشاق فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض حتى إذا كنت تقوم بتمرين مخصص لمدة ساعة كل يوم ، فمن المستحسن أن تظل نشطًا بخلاف ذلك أيضًا.

يمكن أن يؤدي صعود السلالم أو الذهاب في نزهات قصيرة أو المشي أثناء التحدث عبر الهاتف إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ومساعدتك على إنقاص الوزن.