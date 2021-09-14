صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.66%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ثم قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والعقارات والبنوك بنسبة 0.89%، 0.87%، 0.85%، على التوالي.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 0.34%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 666.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.71%، والعرب على 5.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2904 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3910 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.