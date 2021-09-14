ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.43% بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2904 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3910 نقطة.