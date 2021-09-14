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شعبة الأدوات المكتبية: أكثر من 150 شركة تشارك فى مبادرة كلنا واحد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:00 م
شعبة الأدوات المكتبية: أكثر من 150 شركة تشارك فى مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد
كتب محمد شرقاوى

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قال محمد الصفتى عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، إن أكثر من 150 شركة تشارك فى مبادرة كلنا واحد، مضيفا أن "المواطنين لديهم شوق للعام الدراسى، وهناك منافسة قوية فى مجال الشنط لأنها تصنيع محلى، والشنط تبدأ من 60 جنيه حتى 250 جنيه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى ام سى المذاع على قناة دى ام سى: "لدينا تشديد كبير من وزير التموين في اختيار منتج عالى الجودة، جميع الأسعار مثل المبادرة الماضية، ولكن هناك ارتفاع طفيف فى الأدوات المستوردة من الخارج".

وتابع: "الصناعة المصرية نسبتها تفوق الـ 70% والمستورد حوالى 30% بمبادرة كلنا واحد، وأن معرض أهلا مدارس متواجد بالقاهرة وخناك رغبة لعمل المعرض فى عدة محافظات، وأتوقع أن نسبة الإقبال ستكون كبيرة الفترة المقبلة على مبادرة كلنا واحد".

وفى نفس الحوار قال أحمد الفرجانى أحد المشاركين فى مبادرة كلنا واحد: " المبادرة ترفع العبء عن المواطن المصرى البسيط، لدينا 733 منفذ على مستوى الجمهورية، ولدينا تخفيضات تفوق 30%، وأن المبادرة بدأت من الجمعة الماضية ومستوى الإقبال زاد بنسبة 60%، وركنا أكثر على الأدوات التى تهم المدارس".

وأضاف خلال الحوار مع الإعلامى رامى رضوان، :"كل المستلزمات المدرسية بسعر المصنع، والتصنيع المحلى أصبح منتج عالى الجودة، فى كل مرة نشارك فيها بالمبادرة ندرس الاحتياجات التى يحتاجها المواطن أكثر".


الادوات المكتبية

مبادرة كلنا واحد

واهلا مدارس

رامى رضوان

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