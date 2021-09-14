زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب مقاطعة أيباراكى اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب اليوم مقاطعة أيباراكى اليابانية الواقعة على الساحل الشرقى اليابانى المطل على المحيط الهادى شمال شرق العاصمة طوكيو .
وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن هذا الزلزال وقع فى الساعة السابعة و 46 دقيقة صباحا، وان مركزه يقع عند خط عرض 2ر32 درجة شمالا و خط طول 138.2 درجة شرقا وعلى عمق 450 كيلومترا .
وعلى الرغم من شدة هذا الزلزال ، إلا أنه لم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد جارفة "تسونامى" ولم ترد أيضا تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار من جراء وقوعه .
يذكر أن الحكومة اليابانية، قررت تمديد حالة الطوارئ الخاصة بـ"كوفيد-19" مجددا فى طوكيو والعديد من المناطق الأخرى حيث لا تزال المستشفيات مثقلة على الرغم من انخفاض عدد الإصابات، فيما تبنت خطة لتخفيف القيود بمجرد تلقيح معظم السكان.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي تغطي 21 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية يوم الأحد، لكنها ستظل سارية حتى 30 سبتمبر في 19 محافظة، بما في ذلك هوكايدو وأيتشي وأوساكا وفوكوكا.
ونسبت الوكالة اليابانية، إلى رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا قوله - فى اجتماع لفرقة عمل حكومية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا - إنه بينما لا يزال عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعد وضعهم خطيرا، مرتفعا، إلا أنه يتعين على الحكومة أيضا النظر في الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في أكتوبر أو نوفمبر مع تقدم عملية التطعيمات.
وأضاف "سنقوم بتخفيف القيود باستخدام شهادات التطعيم ضد (كوفيد -19) ونتائج الاختبارات السلبية، ووضع مسار نحو عودة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها".
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