اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب مقاطعة أيباراكى اليابانية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:21 ص
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب مقاطعة أيباراكى اليابانية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب اليوم مقاطعة أيباراكى اليابانية الواقعة على الساحل الشرقى اليابانى المطل على المحيط الهادى شمال شرق العاصمة طوكيو .

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن هذا الزلزال وقع فى الساعة السابعة و 46 دقيقة صباحا، وان مركزه يقع عند خط عرض 2ر32 درجة شمالا و خط طول 138.2 درجة شرقا وعلى عمق 450 كيلومترا .

وعلى الرغم من شدة هذا الزلزال ، إلا أنه لم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد جارفة "تسونامى" ولم ترد أيضا تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار من جراء وقوعه . 

يذكر أن الحكومة اليابانية، قررت تمديد حالة الطوارئ الخاصة بـ"كوفيد-19" مجددا فى طوكيو والعديد من المناطق الأخرى حيث لا تزال المستشفيات مثقلة على الرغم من انخفاض عدد الإصابات، فيما تبنت خطة لتخفيف القيود بمجرد تلقيح معظم السكان.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي تغطي 21 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية يوم الأحد، لكنها ستظل سارية حتى 30 سبتمبر في 19 محافظة، بما في ذلك هوكايدو وأيتشي وأوساكا وفوكوكا.

ونسبت الوكالة اليابانية، إلى رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا قوله - فى اجتماع لفرقة عمل حكومية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا - إنه بينما لا يزال عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعد وضعهم خطيرا، مرتفعا، إلا أنه يتعين على الحكومة أيضا النظر في الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في أكتوبر أو نوفمبر مع تقدم عملية التطعيمات.

وأضاف "سنقوم بتخفيف القيود باستخدام شهادات التطعيم ضد (كوفيد -19) ونتائج الاختبارات السلبية، ووضع مسار نحو عودة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها".

 


زلزال

اليابان

زلزال يضرب اليابان

المحيط الهادى

طوكيو

اخبار اليابان

زلزال اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا فى أعداد المعمرين بأكثر من 86 ألف مُعمر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:16 ص

اليابان تعلن تلقيح أكثر من نصف المواطنين بشكل كامل ضد كورونا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:04 ص

اليابان تعرب عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية لصورايخ طويلة المدى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:02 ص

اليابان تحذر مواطنيها بدول جنوب شرق آسيا من هجمات محتملة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:08 م

اليابان تحتج رسميا لدى روسيا بشأن انتهاك مجالها الجوى

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة