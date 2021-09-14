اليوم السابع
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رئيس هيئة الثروة السمكية: حققنا 65% من تطوير بحيرة المنزلة وننتهى العام المقبل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:59 م
رئيس هيئة الثروة السمكية: حققنا 65% من تطوير بحيرة المنزلة وننتهى العام المقبل بحيرة المنزلة -أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن تطوير بحيرة المنزلة كلف مليارات الجنيهات بتوجيه من القيادة السياسية التي كانت لها رؤية ثاقبة ومستقبلية، موضحاً أن مساحة البحيرة قديماً كانت 750 ألف فدان، ولكن طالها الإهمال والتعدى عليها حتى وصلت إلى 250 ألف فدان فقط.

 

وأضاف "مصيلحى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لو لم يتم إنقاذ البحيرة من التعديات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها كانت ستختفى تماماً، وتابع: "أزلنا 5223 حالة تعدى على البحيرة، وتم تعويض الأهالى".

 

وأشار "مصيلحى" إلى أن تطوير البحيرة جعل إنتاجها يصل إلى أكثر من 80 ألف طن سنوياً بعدما كانت 50 ألف فقط، ولم تنته عملية التطوير، وتابع: "حققنا 65% من المستهدف في تطوير البحيرات المصرية خلال السنوات الثلاثة المصرية خلال سنتين، سيتم تطوير كافة البحيرات"، مضيفاً: " البحيرة تقع على ثلاث محافظات هي الدقهلية وبورسعيد ودمياط، ويعمل بها 30 ألف صياد".


بحيرة المنزلة

اخبار مصر

الانتاج السمكى

الرئيس السيسى

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