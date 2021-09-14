حبس عاطل لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى الموسكى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.