جارديان: تصاعد الخلافات بين أوروبا وبريطانيا بسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلق بإيرلندا الشمالية تصاعد بعد أن أصدرت حكومة المملكة المتحدة تحذيرًا جديدًا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها لن تتردد في تعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد والذي وافق عليه بوريس جونسون العام الماضي.

أخبر اللورد فروست ، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مجلس اللوردات مساء الإثنين أن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ مقترحات المملكة المتحدة بإعادة التفاوض على جزء من البروتوكول "بجدية" إذا أراد تجنب انهيار البروتوكول.

وقال إن ورقة الأوامر التي أصدرها في يوليو حددت الاختبارات التي ستطبقها المملكة المتحدة لإطلاق المادة 16 من البروتوكول ، والتي تسمح لأي من الجانبين بتعليق البروتوكول إذا كان له تأثير كبير على الحياة اليومية.

وقال "إنني أحث الاتحاد الأوروبي على أخذ هذا الأمر على محمل الجد. سوف يرتكبون خطأً كبيراً إذا اعتقدوا أننا لسنا مستعدين لاستخدام ضمانات المادة 16 ، إذا كان هذا هو خيارنا الوحيد للتعامل مع الوضع أمامنا. إذا أردنا تجنب المادة 16 ، يجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي ".

وكان وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتحدث بعد أيام فقط من قيام نظيره في بروكسل ، ماروش سيفوفيتش ، الرئيس المشترك لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، بالمطالبة للجانب الأيرلندى بـ "تخفيف حدة الخطاب" بعد أن زادت التهديدات بانهيار البروتوكول .

بعد زيارة استمرت يومين إلى أيرلندا الشمالية ، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن إعادة التفاوض بشأن البروتوكول لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار للشركات والمجتمعات.

تُظهر ملاحظات فروست مدى سوء استقبال تعليقات سيفوفيتش في داونينج ستريت ، وتشير إلى أن الفجوة في التفكير بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آخذة في الاتساع.