تفاصيل حادث مقتل مدرس فى المرج على يد سيدة وعاطلين لسرقته.. فيديو

كتب عبد الله محمود

أجرى تليفزيون اليوم السابع، لقاء مع أهالى وجيران المدرس الذى عثر على جثته داخل منزله في حالة تعفن، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقته، حيث قام الجيران بإبلاغ رجال الشرطة، الذين حضروا على الفور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الشقة، وعقب دخولهم وجدوا المدرس الضحية مفارق الحياة، ومكبل اليدين وعلى فمه لاصق حتى لا يتمكن من الاستغاثة، ليتبين بعد ذلك من خلال التحريات أن ربة منزل وعاطلين وراء ارتكاب الواقعة.

من جانبهم أوضح جيران الضحية، أنهم فوجئوا بتغيب المدرس جارهم بالإضافة على انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم المدرس، فقاموا بإبلاغ رجال الشرطة، ويكشف أحد الجيران أن المجنى عليه كان حسن السير والسلوك، ولم تكن له أية عداءات مع أي شخص، مضيفا أنه فوجئ بالذى حدث له من جرم وغدر أدى في النهاية إلى مقتله على يد ربة منزل وعاطلي لسرقته، موضحا أن الضحية كان يتاجر في الملابس وكان له عملاء كثيرين، لافتا إلى أن المتهمين دخلوا إلى منزل المدرس القتيل في وقت متأخر من الليل بعد أن أوهموه أنهمم أحضروا له مبلغ من المال الذى عليهم من متأخرات تجارتهم معه، وقاموا فور دخولهم بالاعتداء عليه، وقاموا بتكبيله وتكميم فمه بلاصق، وسرقوا كل ما في شقته وفروا هاربين.

وكان رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على سيدة وعاطلين لقيامهما بقتل مدرس بمنطقة المرج، بعد سرقته، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مدرس داخل شقته ومكبل اليدين، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتوجد بعثرة داخل شقته وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتم تحفظ على كاميرات المراقبة، بعدما جرى تفريغها رصدت سيدة وعاطلين وراء قتل المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.