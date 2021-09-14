اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس أفراد عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر 15 يوما

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:52 م
تجديد حبس أفراد عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر 15 يوما حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المساكن بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر"، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى 3 من عملائهم سـيئي النية.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 16 شقة، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حبس

سرقة

6 أكتوبر

سرقة المساكن

عقوبة السرقة

جرائم السرقة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة