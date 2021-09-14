تجديد حبس أفراد عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المساكن بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر"، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى 3 من عملائهم سـيئي النية.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 16 شقة، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.