برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر تغلبت على كافة التحديات فى السنوات الـ10 الماضية

كتب أيمن رمضان

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، إن مصر تغلبت على كافة العقبات والتحديات التي واجهتها في السنوات العشر الماضية، مشددة على أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت الوقوف على قدميها في ظل جائحة كورونا بفضل برنامج الإصلاج الاقتصادى.

وأضافت "راندا أبو الحسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 وثق مسيرة مصر منذ 2011 إلى 2020، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال المؤتمر وضحت منهج مصر في ملف التنمية البشرية، وتابعت: "كتر خير الرئيس السيسى أنه جلس معنا 4 ساعات لسماع هذا التقرير".

وشددت "راندا أبو الحسن"، على أن النجاح الذى حققته الدولة المصرية في مختلف القطاعات ناتج عن عمل جبار من كل الوزارات والهيئات والمنظمات، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعن لقاء والدتها بالرئيس السيسى اليوم خلال المؤتمر، قالت "راندا أبو الحسن"، إن والدتها حضرت من لبنان خصيصا لشرف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أنه كان مرحب بها جداً عندما طلبت لقائه وكان في غاية اللطف.