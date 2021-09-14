انضمام 410 طلاب من الجامعات للمشاركة فى مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

كتب مدحت وهبة

‏في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ، أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق مقابلات شخصية مع أكثر من 700 طالب وطالبة بالتعاون كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، حيث تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، وتم عقد مقابلات لهم واختيار 410 طلاب وطالبة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ممن اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 31 متطوعا على مستوى محافظات الجمهورية .

وصرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان لديها الحرص علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق على مستوى كافة المحافظات ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.





‏من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أنه تم عقد مقابلات للطلاب من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وطلاب بعض الكليات الأخرى، الراغبين للانضمام كمتطوعين بالصندوق، وأن يكون الطالب حسن السلوك ويتميز بالقدرة على التواصل الفعال ولديه الرغبة في المشاركة في المبادرات والأنشطة والمؤتمرات، لافتا إلى أنه سيتم إعداد معسكر لمن تم اختيارهم الطلاب كمتطوعين جدد بالصندوق لتأهيلهم وإعدادهم كوادر تطوعية وكذلك المشاركة الفعالة في رسم خريطة للواية من مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.



















