انتبه هذه المشروبات تغير لون أسنانك.. احذر من القهوة وعصير التوت

كتبت ميرفت رشاد

يعانى بعض الأشخاص من فقدان أسنانهم لونها الأبيض اللامع ، وظهور بقع بنية أو صفراء على سطحها،وقد تبدوعلى شكل بقع غير منتظمة عند البعض أو على شكل خطوط بنية، و تختلف تصبغات الأسنان من شخص لأخر، لن تصدق يمكن لمشروباتك المفضلة ترك بصماتها على ابتسامتك، فإذا لاحظت ذلك على أسنانك فعليك معرفة قائمة المشروبات التى تسبب ذلك وبعض النصائح لتقليل من آثارها، بحسب ما قاله الدكتور رايان شاليف ، طبيب جراحة الأسنان لموقع " eatthis".

قائمة المشروبات التي تغير صبغة أسنانك:

1 - القهوة:

إذا كنت واحدًا من 80٪ من الأشخاص الذين يحتسون القهوة بانتظام ، سيؤثر ذلك على صبغة أسنانك ويتسبب في حدوث البقع ، لأن القهوة غنية بالكروموجينات ، وهي جزيئات شديدة الصبغة يمكن أن تلطخ سطح السن، بحسب ما قاله الدكتور رايان شاليف ، طبيب جراحة الأسنان.

وأضاف، أن القهوة تحتوي أيضًا على مادة التانينات، والتي تعزز قدرة تلك الجزيئات المصطبغة على الالتصاق بسطح السن يمكن أن يؤدي إلى البقع.

2 - الشاي:

قال دكتور شاليف، إن الشاي يحتوي أيضًا على الكروموجينات والعفص، لكن لون الشاي لديه قدرة أكبر على الالتصاق بالأسنان أكثر من القهوة.

وأوضح أنه يمكن تقليل تأثير الشاي على تصبغ الأسنان من خلال إضافة بعض الحليب إلى الشاي للحد من قدرته ، لأن الكازين في الحليب يمنع العفص من الالتصاق بالأسنان.

3 - عصير من التوت:

التوت وجبة خفيفة صحية رائعة، لكنها أيضًا شديدة الصبغة فهى حمضية ، مما يجعل سطح أسنانك أكثر عرضة للبقع، لمحاربة بقع الفاكهة ، يقترح الدكتور شاليف أن تتناول الخضروات المقرمشة ، مثل الكرفس والخس، للمساعدة بشكل طبيعي في تنظيف بقع التوت أو عصير الفاكهة على أسنانك أثناء المضغ.

4 - الصودا ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية:

عالية الحموضة ومليئة بالسكر، هكذا يصف الدكتور شاليف، طبيب جراحة الأسنان خيارات المشروبات الثلاثة، ويضيف أنها ستكسر مينا الأسنان ، مما لا يسمح فقط للبقع بالتغلغل بشكل أكثر فعالية ، ولكنه سيسمح في النهاية للجزء الداخلي (العاج) من أسنانك أن يكون أكثر وضوحًا، فالعاج أغمق بشكل طبيعي من المينا وسيؤدي إلى مظهر أصفر لأسنانك.