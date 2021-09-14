الكويت تؤكد دعمها لتعزيز الاستجابة الإنسانية السريعة فى أفغانستان

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أكدت دولة الكويت أنها لن تألو جهداً في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الإنسانية في أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء في كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.

وقال السفير الكويتي: "إن هذا الموقف يأتي انسجاماً من إيماننا الراسخ بأن العمل الإنساني الموجه نحو النتائج وغير المتحيز يقوم على الشفافية ويصب بلا شك في مسار بناء السلام والأمن المجتمعي في أفغانستان".

وأشار إلى أن بلاده قامت مؤخراً بتسهيل عبور أكثر من 15 ألف شخص من الأفغان ورعايا 32 جنسية مختلفة من الدول الأخرى ممن تم إجلاؤهم مؤخراً من أفغانستان، كما قدمت لهم المساعدات الإنسانية الأساسية.