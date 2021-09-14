السيطرة على حريق سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع حريق في سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمحور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع وحدة إطفاء أكتوبر للسيطرة على الحريق الذي شبَّ في مقدمة سيارة ملاكي.

بدوره وجه مدير مرور الجيزة الخدمات المعينة بالطريق بتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات وتمت عملية إخماد الحريق ورفع السيارة من الطريق.