السيطرة على حريق اندلع بـ"الهيش" والحشائش فى طريق مدينة برج العرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة وإخماد حريق اندلع بـ"الهيش" والحشائش بطريق جمال عبدالناصر بمدينة برج العرب، دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات مركز برج العرب القديم، بنشوب حريق بالهيش والحشائش بطريق جمال عبد الناصر، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم و مسئولى الحى رفقة سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق فى الهيش والحشائش الموجودة على جانب الطريق نتيجة وصول جسم مشتعل الى الفروع الناشفة وامتدادها الى باقى الفروع، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأراضى الزراعية، دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الممتلكات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.