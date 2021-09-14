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الرئيس التونسى يؤكد أهمية تشكيل الحكومة وضرورة وضع تصور للسياسة المتبعة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:00 م
الرئيس التونسى يؤكد أهمية تشكيل الحكومة وضرورة وضع تصور للسياسة المتبعة قيس سعيد الرئيس التونسى
تونس /أ ش أ/

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أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، أهمية تشكيل الحكومة وضرورة وضع تصور للسياسة التى ستتبعها لخدمة الشعب التونسي.

 

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والسياسى المعروف أمين محفوظ، حيث تطرق اللقاء إلى الوضع السياسى فى تونس وإلى عدة مسائل دستورية.

 

وأكد سعيد، أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضى فى المسار الواضح الذى رسمته إرادة شعبية واسعة.

 

وقال إن: " إذا حدثت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبًا وبهتانًا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية فى هذا الظرف الذى تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء".

 


الرئيس التونسى

تونس

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تشكيل الحكومة التونسية

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